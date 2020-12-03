ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 280 bin sınırına dayandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a yükseldi.

AA'nın Worldometers'den aktardığı habere göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 978 artarak 279 bin 999'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.

Ülkede Teksas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 728 ile ilk sırada yer alırken 703 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5'inci sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 539 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 436 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.