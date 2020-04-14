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  3. ABD'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini aştı.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

ABD'DE EN AĞIR BİLANÇO NEW YORK'TA

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi. 


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