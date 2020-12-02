ABD'de koronavirüs aşısında öncelik sağlık çalışanlarında

ABD Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi’nin açıklamasına göre, ABD’de koronavirüs aşışı için öncelik sırası belli oldu. Aşılarının ilk önce sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalanlara dağıtılacağı belirtildi.

DHA'da yer alan haberde ikinci grupta kimler olacağına ilerleyen günlerde karar verilecek. Tüm ülke nüfusuna aşının ulaştırılabilmesinin ise bahar aylarını bulacağı belirtildi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen iki aşının yılbaşından önce dağıtımına başlanacağını açıklamıştı.