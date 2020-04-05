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  3. ABD'de korona virüsten ölen Türklerin sayısı 8'e yükseldi

ABD'de korona virüsten ölen Türklerin sayısı 8'e yükseldi

ABD'de korona virüsten ölen Türklerin sayısı 8'e yükseldi

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 8'e yükseldi.

ABD’nin New York eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki diş hekimi Oğuz R. Fenercioğlu, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fenercioğlu’nun hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen toplam Türk vatandaşı sayısı 8’e yükseldi.

New Jersey’de 5, New York’ta 1 ve Pensilvanya eyaletinde 1 Türk korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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