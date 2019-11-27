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  3. ABD'de korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'de korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'de korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ulusal ormanda başlayan ve şehre ulaşan yangın sonucu bölgede acil durum ilan edildi. Binlerce kişi tahliye edildi.

Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Padres Ulusal Ormanı'nda pazartesi günü başlayan yangın halen devam ediyor.

Günlerdir devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle bölgedeki Santa Barbara sahil şehrine ulaştı ve bölgede acil durum ilan edildi. Şehre ulaşan yangın sonucu yüzlerce evin tehlikede olması nedeniyle bazı bölgeler için zorunlu tahliye emri verildiği belirtilirken, bazı bölgeler için de gerektiği takdirde tahliye uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Kızıl Haçın da evini tahliye edenler için sığınak açtığı duyuruldu. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede yağış beklendiği belirtildi.

(DHA)


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