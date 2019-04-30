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  3. ABD'de korkunç kaza! Helikopter karayoluna düştü: 3 ölü

ABD'de korkunç kaza! Helikopter karayoluna düştü: 3 ölü

ABD'de korkunç kaza! Helikopter karayoluna düştü: 3 ölü

ABD'nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde, içinde 3 kişinin bulunduğu bir tur helikopteri karayoluna düştü, helikopterdekiler hayatını kaybetti.

Robinson R44 II tipi helikopter, yerel saatle 09:15 civarı Hawaii eyaletine bağlı Kailua bölgesinde, bir karayoluna düştü. Olayı görenler durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Honolulu İtfaiye Dairesi yetkilileri, helikopterdeki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Helikopterin, tur hizmeti veren bir işletmeye ait olduğu; düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

DHA

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