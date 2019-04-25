Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9681
  • 6,651
  • 244.994
  • 94.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de İslam karşıtı düşmanlarına gülerek en güzel cevabı verdi

ABD'de İslam karşıtı düşmanlarına gülerek en güzel cevabı verdi

ABD'de İslam karşıtı düşmanlarına gülerek en güzel cevabı verdi

ABD’nin başkenti Vaşington’da İslâm karşıtı protesto düzenleyen bir gruba denk gelen 24 yaşındaki Şeyma İsmail, önlerinde çömelip gülümseyerek poz verdi. Fotoğraf karesinin internette hızla yayılmasının ardından açıklama yapan Şeyma, “Kendim olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istedim.” diye konuştu.

x

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Vaşington kentinde İslâm karşıtı ifadeler yer alan pankartlarıyla protesto düzenleyen bir gruba denk gelen 24 yaşındaki Şeyma İsmail, kendilerine verilebilecek en güzel yanıtı verdi.

Kendisine “Cehenneme git” diye bağırılan Şeyma, protestocuların önünde çömelip gülümseyerek poz verdi. Söz konusu fotoğraf karesinin kısa sürede internette yayılmasının ardından konuşan Şeyma, “Kendim olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istedim.” dedi.

Yüzündeki gülümsemeyi ve Müslüman bir kadın olarak dolaşmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini görmelerini sağlamaya çalıştığını anlatan Şeyma, “Onlara, nazik olmaya ve pişmanlık duymamaya devam edeceğimizi, bağnazlığa karşı tebessümü yaymayı sürdüreceğimizi göstermek istedim.” sözlerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Denizli´nin Çivril ilçesinde yer alan göl, Çivril-Dinar kara yolunun geçiş noktasında bulunuyor.

Denizli´de Bir Tatlı Su Gölü: Işıklı Gölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!