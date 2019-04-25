ABD'de İslam karşıtı düşmanlarına gülerek en güzel cevabı verdi

TM Dijital Haber Merkezi

ABD’nin Vaşington kentinde İslâm karşıtı ifadeler yer alan pankartlarıyla protesto düzenleyen bir gruba denk gelen 24 yaşındaki Şeyma İsmail, kendilerine verilebilecek en güzel yanıtı verdi.

Kendisine “Cehenneme git” diye bağırılan Şeyma, protestocuların önünde çömelip gülümseyerek poz verdi. Söz konusu fotoğraf karesinin kısa sürede internette yayılmasının ardından konuşan Şeyma, “Kendim olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görmelerini istedim.” dedi.

Yüzündeki gülümsemeyi ve Müslüman bir kadın olarak dolaşmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini görmelerini sağlamaya çalıştığını anlatan Şeyma, “Onlara, nazik olmaya ve pişmanlık duymamaya devam edeceğimizi, bağnazlığa karşı tebessümü yaymayı sürdüreceğimizi göstermek istedim.” sözlerini kullandı.