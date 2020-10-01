ABD'de ‘İnşallah'lı atışma

ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Donald Trump, vergi beyannamelerini yayımlayacağını söyledi.

Biden ise, Trump’a alaycı bir tavırla “Ne zaman inşallah?” diyerek karşılık verdi. Birbirlerine ‘Putin’in finosu’, ‘palyoço’ gibi ağır hakaretler eden iki adayın düellosundan, anketlere göre Biden galip çıktı. Trup ve Biden 15 ve 22 Ekim’deki canla yayınlarda iki kez daha karşı karşıya gelecek.