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01 Ekim 2020 Perşembe 01:05 | Son Güncelleme:

ABD'de ‘İnşallah'lı atışma

ABD'de ‘İnşallah'lı atışma

ABD'de Trump ve Biden'ın TV tartışmasına Biden'in hakaretleri ve ‘inşallah' sözü damgasını vurdu.

ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda Donald Trump, vergi beyannamelerini yayımlayacağını söyledi. 

Biden ise, Trump’a alaycı bir tavırla “Ne zaman inşallah?” diyerek karşılık verdi. Birbirlerine ‘Putin’in finosu’, ‘palyoço’ gibi ağır hakaretler eden iki adayın düellosundan, anketlere göre Biden galip çıktı. Trup ve Biden 15 ve 22 Ekim’deki canla yayınlarda iki kez daha karşı karşıya gelecek.

<p>Editör: Ayşe Tunalı <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr&nb

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