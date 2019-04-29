Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de iki evde 7 ceset bulundu

ABD'de iki evde 7 ceset bulundu

ABD'de iki evde 7 ceset bulundu

ABD'nin Tennessee şehrindeki iki evde 7 kişinin cesedi bulundu.

ABD'nin Tennessee şehrinin kırsalındaki iki evde 7 ceset bulunmasının ardından polis saatler süren bir çalışma başlattı. Yakalanan 25 yaşındaki şüpheli Michael Cummins'in kurbanları tanıyıp tanımadığı araştırılmaya başlandı. 

Tennessee Soruşturma Bürosu sözcüsü Josh DeVine'in yaptığı açıklamaya göre Cummins, Sumner'de cinayetlerin yaşandığı yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzakta gözaltına alındı. Yetkililer mağdurlarla ve kullanılan silahla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken evlere çıkan tüm yollar kapatıldı. 

DeVine, en az bir memurun ormandan çıktıktan sonra Cummins'e ateş ettiğini iddia etti. Birden fazla silahı olduğu düşünülen Cummins'in tedavi için hastaneye götürüldüğü açıklandı. DeVine ayrıca, "Vatandaşlar bu gece Cummins'in gözaltında olduğunu bilerek, biraz daha rahat uyuyabilir" açıklamasında bulundu.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi