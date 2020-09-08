ABD'de hava sıcaklığı 3 saatte 33 derece düştü! Bir günde kış geldi

ABD'de hava sıcaklığında bir anda 33 derece düşerek kar yağışı başladı. İnanılmaz doğa olayını yaşayan ABD'liler bir anda yazdan kış mevsimine geçiş yaptı.

Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.

Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.