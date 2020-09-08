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  3. ABD'de hava sıcaklığı 3 saatte 33 derece düştü! Bir günde kış geldi
08 Eylül 2020 Salı 12:52 | Son Güncelleme:

ABD'de hava sıcaklığı 3 saatte 33 derece düştü! Bir günde kış geldi

ABD'de hava sıcaklığı 3 saatte 33 derece düştü! Bir günde kış geldi

ABD'de hafta sonu için yapılan hava tahminlerinde sıcaklıkların 30-33 derece birden düşeceği bildirilmişti. ABD'nin bazı eyaletlerinde beklenen olay gerçekleşti ve eylül ayında kar yağışı başladı. 30-35 derece ile yaz mevsimini yaşayan ABD'liler saatler içerisinde kış mevsimine geçti.

ABD'de hava sıcaklığında bir anda 33 derece düşerek kar yağışı başladı. İnanılmaz doğa olayını yaşayan ABD'liler bir anda yazdan kış mevsimine geçiş yaptı.

Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

Bunun ardından Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti.

Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

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