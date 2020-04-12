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  3. ABD'de hava kirliliği yüzde 30 azaldı

ABD'de hava kirliliği yüzde 30 azaldı

ABD'de hava kirliliği yüzde 30 azaldı

ABD'de halkın büyük bir bölümü dışarıya çıkmadığı için büyük şehirlerde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.

NASA’nın yayınladığı Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi. Hindistan’da da azalan hava kirliliği, 30 yılın ardından ilk defa Himalaya Dağları’nın ülkeden net bir şekilde görülmesini sağladı. Jalandhar’da birçok kişi etkileyici görüntüler paylaştı.


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