ABD'de hastalık merkezi uyardı: Tavuklarınızı öpmeyin
ABD'de can alan Salmonella virüsüyle ilgili bir araştırma yapıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, bu virüsü kapan kişilerin büyük bir kısmı kümes hayvanlarıyla temas içinde.
ABD'de bu yıl binden fazla "Salmonella" virüsü vakası tespit edildi. Enfeksiyon yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti. 175 kişi hastanede tedavi gördü.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 14 yıl boyunca "Salmonella" adı verilen virüsün bulaştığı hastaları takibe aldı.
Hastaların büyük bir kısmının kümes hayvanlarıyla temas içerisinde olduğu görüldü.
Yüzde 46'sı evlerinde tavuk beslediğini söyledi.
Yüzde 10'u uyudukları odada tavuklarıyla beraber kaldığını belirtti.
Merkezde çalışan bilim insanları, virüsten kaçınmak için kümes hayvanlarını öpmemeleri ve evlerine almamaları gerektiğini söylüyor.
Temas edildikten sonra da ellerin sabunla iyice yıkanması önemli.