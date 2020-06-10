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  3. ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:29 | Son Güncelleme:

ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!

ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!

ABD'de, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından düzenlenen gösteriler esnasında, polislerin kişisel bilgilerinin internet ortamına sızdırıldığı öne sürüldü.

Associated Press'in İç Güvenlik Bakanlığı belgelerine dayandırdığı haberine göre, ABD'de Floyd protestoları düzenlenirken, ülke çapında görev yapan birçok polisin kişisel bilgileri internet ortamına sızdı.

Belgelerde, bu eylemin, "şiddet eğilimli fırsatçıların ya da ülke içi şiddet eğilimli aşırılıkçıların" saldırılarına yol açabileceği ve güvenlik güçlerinin görevlerini yapmasına engel olabileceği uyarısında bulunuldu.

Başkent Washington DC'nin yanı sıra Atlanta, Boston ve New York gibi önemli kentlerde görev yapan üst düzey polislerin, ev adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerinin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen belgede, şu ifadelere yer verildi:

"En az 1 polis komiseri, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanılmasını desteklediği iddiasıyla hedef alındı." 

New York Polis Birliği Yetkilisi Mike O'Meara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize hayvan ya da haydutmuşuz gibi davranmayı bırakın, bize biraz saygı gösterin. Üzerimize çamur atıldı, bu mide bulandırıcı." ifadesini kullandı.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline ve Avrupa'ya sıçramıştı.

Ayrıca ülkedeki polis şiddetine karşı polis teşkilatlarında reforma gidilmesi de gündeme gelmiş ve bazı kentler teşkilatlarda yeni düzenlemeler yapmıştı.

ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!
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