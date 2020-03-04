Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0831
  • 6,7735
  • 321.631
  • 110785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika haberi: ABD'de Demokrat başkan aday adayı milyarder iş adamı Mike Bloomberg yarıştan çekildi

Son dakika haberi: ABD'de Demokrat başkan aday adayı milyarder iş adamı Mike Bloomberg yarıştan çekildi

Son dakika haberi: ABD'de Demokrat başkan aday adayı milyarder iş adamı Mike Bloomberg yarıştan çekildi

Son dakika haberine göre, Demokrat başkan aday adaylarından Michael Bloomberg yarıştan çekildi

ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, başkanlık seçimi yarışından çekildi.

Başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu.

Bloomberg, Twitter'daki hesabından '3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden.' paylaşımında bulundu.

SADECE AMERİKAN SAMOASI'NDA BAŞARILI OLMUŞTU

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 'Süper Salı' olarak bilinen dün ise sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.


8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Can Yaman hayranını darp etti mi? O hayran konuştu!
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya'ya ret!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p>Türkiye, kendi ürettiği ’Bora’ füzelerini sınırlarına gelen tehlikeyi uzaklaştırmak i

Türkiye'nin yerli üretimi Bora, saldırılara anında karşılık veriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yunanistan'a ulaşmak isteyen göçmenler Meriç Nehri'ni böyle aştı

Emeklilere maaş promosyonunda rakamlar belli oldu