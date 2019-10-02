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ABD'de bombardıman uçağı düştü

ABD'de bombardıman uçağı düştü

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.

Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.

Reiss, uçakta kaç kişinin bulunduğunun ve uçağın nereye gittiğini henüz bilinmediğini söyledi.

Bombardıman uçağının düştüğü bölgede havaya siyah bir dumanın yükseldiği görüldü.

Bradley Uluslararası Havaalimanı yakınında New England Havacılık Müzesi'nin bulunduğu belirtildi. (AA)

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