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ABD'de bir okulda radyoaktif madde bulundu

ABD'de bir okulda radyoaktif madde bulundu

ABD'de bir ortaokul, radyoaktif madde bulunması üzerine kapatıldı.

BBC'nin haberine göre, bir hava monitörü, Ohio'nun güneyinde yer alan Piketon köyünde Zahn's Corner Ortaokulu'nda zenginleştirilmiş uranyum ve neptünyum-237 maddelerinin varlığını tespit etti. 

Scioto Vadisi Yerel Okul Yönetimi, 300 öğrenci ve 25 çalışanın bulunduğu okulun, söz konusu kimyasal maddenin kaynağının, boyutunun, bulaşma oranının, toplumun sağlığı ve çevreye olası etkisinin tespit edilme işlemi tamamlana kadar kapalı kalacağını açıklandı.

Ortaokulda radyoaktif maddenin tespitinin ardından gözler, 1954'ten 2001'e kadar faaliyet gösteren, ABD Enerji Bakanlığı ve ABD'nin nükleer silah programı için zenginleştirilmiş uranyum üreten Portsmouth Gaseous Diffusion Plant tesisine çevirildi. 

ABD Enerji Bakanlığının internet sitesinde, "Soğuk Savaş'tan sonra silah sınıfında uranyum zenginleştirilmesi askıya alındı ve üretim tesisleri özel sektöre kiralandı. 2001'de tesiste zenginleştirme operasyonları sonlandırıldı." açıklaması yapıldı.

Bölgenin radyoaktif maddeden arındırılmasına yönelik çalışmalara başlanacağı belirtildi.

ABD basınında, son 5 yılda bölgede yaşayan 5 çocuğa kanser teşhisinin konulduğu ve 3'ünün hayatını kaybettiği yönünde haberler de çıkmıştı.  

(AA)

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