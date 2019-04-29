ABD'de bir kedinin külleri uzaya gönderilecek

ABD'nin Oregon Eyaletinde yaşayan ve kedisi ocak ayında diyabet hastalığı nedeniyle ölen Munt, bağış toplanan bir internet platformunda açtığı sayfada, "Pikachu, daha önce hiçbir kediye nasip olmayan bir vedaya sahip olacak. Onun bir parçası uzayda olacak ve oradan Dünya’yı izleyecek" ifadelerini kullandı.

Kedinin küllerini ‘Celestis’ adlı şirket aracılığıyla yollamayı planlayan Munt, bu işin maliyetinin 5 bin dolar (yaklaşık 29 bin 650 lira) olduğunu ifade etti. Paranın yarısına yakınını kısa sürede toplayan Munt, uzayla ilgili haberler yayınlayan space.com’a ise kendi birikiminden parayı ödediğini açıkladı.

Munt, "Ben şirketle anlaşma yaptım ve parayı ödedim. Ama o sırada da kampanya başlattım destek olmak isteyenler olursa diye. Sonuçta küçük bir miktar değil. Rüyam çok yakında gerçek olacak" dedi.

DAHA ÖNCE İKİ KÖPEĞİN KÜLLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Celestis şirketi, daha önce iki köpeğin küllerini de yörüngeye göndermişti. Şirket küllerin atmosfere girerken buharlaştığını ve buharlaşma işleminin, 'gökyüzünden geçen bir kuyruklu yıldıza benzediğini' söylüyor.

Munt, Space.com'a "Pikachu’nun bir ilk olmasını istedim. Bir kaşif olarak hatırasını yaşatmak ve dünyaya bir kedinin de bir köpek gibi özel bir anmayı hak ettiğini göstermek istedim" dedi.

(Sputnik)