ABD'de bir evin üzerine hafif uçak düştü

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Hope Mills kasabasında, Perşembe saat 23:30'da hafif hava aracı (hafif uçak), bir evin üzerine düştü.

Federal yetkililerin bu sabah yaptığı açıklamaya göre, kazada pilot ve evdeki bir kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer uçağın düşüş sebebinin henüz bilinmediğini, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

(star.com.tr)

