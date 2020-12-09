ABD'de aşısızlar işten kovulabilir

Koronavirüs vakalarında başı çeken ABD, aşının uygulanması için ilk onay alan ülkelerden olmasına rağmen yapılan son anketlerde halk arasında aşı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı bir hayli fazla. ABD yasaları ise işverenlerin çalışanlarını aşı olmaya zorlamasına izin veriyor. Bu, aşı yaptırmayan çalışanların işlerini kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Dallas’tan çalışma avukatı Rogge Dunn, “Bazı şirketler Covid-19 aşısını mecburi yapma eğiliminde” diyor. Dunn “Restoran sahipleri müşterilerine ‘Bizim restoranımız güvenli. Tüm personelimizin aşısı var’ diyebilecekler” dedi. Prof. Dorit Reiss da “Aşı, bir iş güvenliği kuralı. İşverenler, bunu mecbur kılabilir” dedi.