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09 Aralık 2020 Çarşamba 23:21 | Son Güncelleme:

ABD'de aşısızlar işten kovulabilir

ABD'de aşısızlar işten kovulabilir

ABD'de koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlerin oranı son haftalarda yükselince iş güvenliği uzmanları, yasalar gereğince işverenlerin aşı yaptırmayanları işten çıkarma hakkı olduğu konusunda uyardı.

Koronavirüs vakalarında başı çeken ABD, aşının uygulanması için ilk onay alan ülkelerden olmasına rağmen yapılan son anketlerde halk arasında aşı yaptırmayacağını söyleyenlerin oranı bir hayli fazla. ABD yasaları ise işverenlerin çalışanlarını aşı olmaya zorlamasına izin veriyor. Bu, aşı yaptırmayan çalışanların işlerini kaybedebilecekleri anlamına geliyor. Dallas’tan çalışma avukatı Rogge Dunn, “Bazı şirketler Covid-19 aşısını mecburi yapma eğiliminde” diyor. Dunn “Restoran sahipleri müşterilerine ‘Bizim restoranımız güvenli. Tüm personelimizin aşısı var’ diyebilecekler” dedi. Prof. Dorit Reiss da “Aşı, bir iş güvenliği kuralı. İşverenler, bunu mecbur kılabilir” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </

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