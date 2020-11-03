ABD'de 59. başkanlık seçimi... AKŞAM, ABD seçimlerini yerinden ve canlı olarak takip ediyor

15.33(TSİ) - İlk sonuçlar belli oldu. Erken oy kullanmayı zorunlu koşullar nedeniyle gelenek haline getiren ABD’nin New Hampshire eyaletinin iki köyünde sandıklar açılarak sayıldı. Dixville köyünde açılan sandıkta kullanılan 5 oy Joe Biden’a gitti. Bir diğer köy olan Millsfield köyünde ise kullanılan 21 oyun 16’sı Trump’a, 5’i Biden’a gitti.

15.07(TSİ) - ABD’nin başkenti Washington D.C.’de oy kullanma işlemi başladı. Başkan Trump seçim kampanya merkezini ziyaret edecek. Biden ise Delaware eyaletinde olacak.

06.30(TSİ) – Seçim merkezine erken ulaşan oylar olmasına rağmen ve sandığa erken gidip oy kullanılmasına rağmen, sayımlar tüm sandıklar kapandıktan sonra başlayacak. Bu da, her şey yolunda gitse bile, yine de seçim sonucunun açıklanmasını geciktirebilir.

06.25(TSİ) – Sonuç açıklandığında, kazanan başkan 20 Ocak 2021’de göreve başlayacak.

06.23(TSİ) – Anketler Demokrat aday Joe Biden’ın önde olduğunu söylüyor, ancak gerçeği yansıtmıyor olabilir. Zira 2016 seçimlerinde aynı anketler dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton’ı seçime kısa bir süre kala 14 puan önde gösteriyordu. Bununla birlikte, Trump’ın önde olduğunu söyleyen anketler de var.

06.20(TSİ) – Seçimin sonucunu kilit eyaletler belirleyecek. 12 kilit eyalet var. Bunların arasında; Florida, Pennsylvania, Minnesota, Michigan, Ohio gibi eyaletler var. Bu eyaletlerden bazılarında seçimin sonucunu Müslüman Amerikalı oylar belirleyecek. Florida bu anlamda her iki aday için de çok büyük önem arz ediyor.

06.17(TSİ) - Seçimler, 50 eyalette ve eyalet olmayan başkent D.C. olmak üzere 51 bölgede gerçekleşecek. Donald Trump, 2016 seçimlerinde 304 delegeyle seçimi kazanmıştı. Ancak 270 delege de, başkanlığı kazanması için yeterli olacak.

06.00(TSİ) - ABD 59. Başkanını seçiyor. 100 milyona yakın ABD’li, erken oy kullandı. Kimisi sandığa gitti, kimisi ise posta yoluyla oy kullandı. Bugün ise, oy kullanmak isteyen ancak henüz kullanmamış olanlar sandığa gidecek ve ABD seçimleri tamamlanacak. Sayımların bu akşam, yani 3 Kasım akşamı tamamlanması umut ediliyor; ancak bu pek de mümkün olmayabilir. Posta yoluyla kullanılan oyların 3 Kasım’dan sonra merkeze ulaşması durumunda kullanılan oylar sayılacak ve sayılar daha sonra resmileşecek.