Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7957
  • 6,5574
  • 259.887
  • 93.649
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de 150 yıllık rafineride art arda patlama

ABD'de 150 yıllık rafineride art arda patlama

ABD'de 150 yıllık rafineride art arda patlama

ABD´de Pensilvanya eyaletindeki bir rafineride yangın çıktı. Rafineride art arda patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde `Energy Solutions´ rafinerisinde yangın çıktı. Yangınla birlikte rafineride art arda patlamalar meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, yerel saatle 04.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangın sırasında yaşanan patlamaların yakındaki bölgelerden de duyulduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak için rafineri çevresindeki yolların ulaşıma kapatıldığına yer verildi. Halen söndürülmeye çalışılan yangının çıkış nedeni ve ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı. 

`Energy Solutions´a ait rafinerinin 150 yıldan fazla süredir de faaliyette olduğu kaydedildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<h2 style='margin: 4px 0px 12px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align:

İstanbul´da İptal Edilen Seçim 23 Haziranda Yenileniyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz sondaj gemisi Akdeniz için yola çıktı

Minik sincabın son hali duygulandırdı