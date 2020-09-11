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  • ABD'de 13 bottan 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi
11 Eylül 2020 Cuma 13:28 | Son Güncelleme:

ABD'de 13 bottan 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

ABD'de 13 bottan 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi
DHA

ABD'de San Diego Sahil Güvenlik ekipleri 13 bottan yaklaşık 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

ABD’de San Diego Sahil Güvenlik ekipleri 13 bottan yaklaşık 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

DHA'nın ABD yerel medyasından derlediği habere göre, ülkenin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego şehrindeki Sahil Güvenlik ekipleri, Meksika kıyıları ile Orta ve Güney Amerika kıyılarında gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 bottan yaklaşık 390 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Yetkililer, uyuşturucuların Mayıs sonu ve Ağustos sonu arasında ele geçirildiğini açıkladı. Sahil Güvenlik ekiplerince ele geçirilen uyuşturucuların San Diego’da bir limanda boşaltıldığı aktarıldı.

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