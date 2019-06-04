ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'nin en büyük kan testi sağlayıcılarından biri olan Quest Diagnostics, yaklaşık 12 milyon müşterisinin şahsi bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, fatura tahsilatı yapan tedarikçilerinden AMCA'nın sistemine 1 Ağustos 2018-30 Mart 2019 tarihlerinde yetkisiz erişim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkisiz erişim yapılan sistemde, 12 milyon hastanın kredi kartı numaraları ve banka hesap bilgilerinin yanı sıra sosyal güvenlik numaraları ve diğer kişisel verilerinin de bulunduğu aktarıldı.

AMCA yetkilileri, hastalarının kişisel verilerinin gizliliğine çok önem verdiklerini vurgulayarak, yaşanan güvenlik ihlalinden sonra önlem olarak internet üzerinden ödeme sistemini kaldırdıkları ve konuyu araştırdıkları açıklamasını yaptı.

(AA)