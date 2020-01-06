ABD ve İngiltere Körfez'e savaş gemileri yığıyor 

Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Fas ile birlikte yaptıkları ortak tatbikatı iptal eden ABD Deniz Kuvvetleri, amfibi saldırı gemisi ile bir tabur deniz piyadesini Ortadoğu’ya gönderdi.

USS Bataan amfibi gemisi 2100 askerden oluşan 26’ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği ile Afrika Deniz Aslanı Tatbikatı için gelmişti. Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesinin ardından Ortadoğu’ya 3500 asker daha gönderme kararı almıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini, bu kapsamda donanmaya ait “HMS Montrose” ve “HMS Defender” gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı’nda deniz devriyesi yapacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları önceki gün intikam saldırıları için Hürmüz Boğazı’nı işaret etmişti. Öte yandan İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada Süleymani’nin öldürülmesi meşru müdafaa olarak savunuldu.