ABD, Vahşi Batı'ya döndü! Kendi eyaletinin maskelerine el koydu

Son dönemde büyük devletler arasında koronavirüse karşı mücadelede yaşanan maske savaşlarında başı çeken ABD’nin kendi eyaletine de maske korsanlığı yaptığı ortaya çıktı. Mart ayında Massachusetts Eyaleti’nin hastanelere dağıtmak üzere Çin’den sipariş ettiği 3 milyon tıbbi maskeye Washington’un el koyduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün eyalet valisi Charlie Baker, düzenlediği basın toplantısında Mart ayında New York’taki bir limanda el konulan maskelerin ardından yerel futbol kulübü New England Patriots’a başvurduğunu açıkladı. Takımın sahibi Robert Kraft’a ait olan AirKraft isimli özel uçakla Çin’den doğrudan Boston’a 1.2 milyon N95 maskesi böylece getirtildi.

Eyaletin Ulusal Muhafızları, maskelerin dağıtımını yapan TIR’ların da güvenliğini sağladı. New England Patriots‘a ait TIR’lar New York’a da maskeleri taşıdı.

ULUSAL MUHAFIZLAR TAŞIDI



Benzer bir olay yaşanmaması nedeniyle eyaletin Ulusal Muhafızlar Ordusu ise Logan Havaalanı’na inen uçaktan maskelerin taşınarak hem Massachusetts hem de New York’taki hastanelere ulaştırılmasına yardımcı oldu. Vali Baker, maskelerin 300 bin adedinin koronavirüsten en çok etkilenen New York eyaletine gönderildiğini belirtti. Kraft ailesi ayrıca 2 milyon doları kendi kasalarından vererek maskelerin maliyetinin yarısını karşıladı. Vali, Kraft’a bizzat teşekkür etti.