ABD uçakları 8 Afgan polisini öldürdü

ABD’nin Afganistan’daki birliklerinin Sözcüsü Dave Butler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Afgan güçlerinin kendilerini Perşembe akşam saatlerinde yardıma çağırdığını, ve Afgan polislerinin “yanlışlıkla” hedef alındığını vurguladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de Facebook üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca 11 polisin de yaralandığını açıkladı. ABD birlikleri 2017 yılında da Kunduz bölgesinde bir hastaneyi hedef alarak çok sayıda sağlık görevlisi ve sivilin ölümüne sebep olmuştu.

(Forum USA)