ABD uçak gemisine karşı korkutan hamle! 'İran bu riski göze alabilir'

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Birkaç gün önce Basra Körfezi'ne giren Abraham Lincoln adlı dev uçak gemisinin Tahran ve Washington arasındaki gerilim nedeniyle bölgede kalıcı olabileceği belirtildi.

"İRAN, ABD UÇAK GEMİSİNİ GERİ BIRAKMAYABİLİR"

Uzmanlar, Amerikan uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken herhangi bir sorun yaşamamasını, İran'ın stratejik bir basamağı olduğuna inanıyor. Uzmanlara göre, İran'ın Basra Körfezi çıkışını kapatarak uçak gemisini geri bırakmama riskini göze alabileceği belirtililiyor.

"İRAN AGRESİF EYLEMLERİ GÖZE ALABİLİR"

Bölgedeki durumu değerlendiren uzmanlar, "Washington’un bölgedeki gücünü göstermesi Birleşik Devletler için maliyetli olabilir. İstenirse, İran Amerikan uçak gemisi için ciddi sorunlar yaratabilir. Yüzlerce İran füzesi gönderilmese bile, en azından bazı agresif eylemlerde bulunma riskini göze alabilir." açıklamasında bulundu