ABD Temsilciler Meclisi, sınırındaki binlerce mülteciye 4,5 milyar dolarlık yardımı paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin Meksika sınırında bekleyen binlerce mülteci aile ve çocuk için 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 230 vekil tasarının lehinde, 195 vekil aleyhinde oy kullandı.

Yasa tasarısı, ABD-Meksika sınırında bekletilen on binlerce aile ve çocuğa acil durumlar için gerekli tıbbi standartların sağlanması, gözaltındaki bireyler için sağlık kontrolleri, gıda ve hijyen yardımın yanı sıra yetkili personelin eğitimi gibi maddeleri öngörüyor.

"SINIRDA ÇOCUK İSTİSMARI"

Tasarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sınırdaki binlerce çocuğun gözaltına alınmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi. Pelosi, "Orada yaşanlar, sahip olduğumuz tüm değerleri ihlal eden bir vahşettir. Bu, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetiminin çocuklara uyguladığı acımasız tavra ve çocuk istismarına karşı olan bir yasadır." dedi. Yasa tasarısının ABD Senatosunda da oylamaya sunulacağı belirtilirken, Trump, tasarının Kongrenin her iki kanadından da geçmesi durumunda veto yetkisini kullanacağını ifade etti.

MEKSİKA SINIRINDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı. Trump ise, göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye neden olmuştu.

(AA)