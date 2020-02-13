ABD Senatosu'ndan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay

Irak'tan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ve İran arasındaki gerilim hat safhaya ulaşırken Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkileri Senato tarafından kısıtlandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı Kongre'nin onayı olmadan düzenlemesinin ardından başlayan tartışmalarla birlikte gündeme gelen, Başkan'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan 'İran Savaş Yetkileri' tasarısı Senato'dan geçti. Bugün Senato'da yapılan oylamada tasarı, 8 Cumhuriyetçi ve 47 Demokrat senatörün onayını aldı.

"HİÇ BİR BAŞKAN BU TÜR KARARLARI TEK BAŞINA ALAMAZ"

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, konuya ilişkin Politico'ya açıklamasında "Ortadoğu'da başka bir savaşa girişmek bu ülkenin yapması gereken son şeydir. Ve başkanımız kim olursa olsun, hiçbir başkan bu tür bir kararı kendi başına, kimseye danışmadan verebilecek kadar akıllı değildir" dedi. Kaine, "Fikrin mantığı, 11 Eylül'den bu yana geçen süre boyunca gittikçe ikna edici hale geliyor" diye ekledi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DE KABUL EDİLMİŞTİ

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi'ne, Demokrat vekil Elissa Slotkin tarafından sunulan benzeri bir tasarı, genel kuruldaki oylamada 194'e karşı 224 oyla kabul edilmişti.

Başkan Trump'ın, 'Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını' içeren tasarıda, "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi" ifadelerine yer verilmişti.

Diğer yandan sembolik bir anlam taşıyan ve bu sebeple Trump'ın imzasına ihtiyaç duyulmayan söz konusu tasarının, Temsilciler Meclisi tarafından Başkan'a gönderilen 'güçlü bir mesaj' olduğu belirtiliyor.

AA