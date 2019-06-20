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ABD Senatosu'dan Trump yönetimine silah ambargosu

ABD Senatosu'dan Trump yönetimine silah ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a silah göndermesini istemeyen ABD Senatosu, kabul edilen yasa tasarısı ile bunu engellemiş oldu.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Senatodaki oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.

KAŞIKÇI AYRINTISI

Bazı senatörler tarafından oylama öncesi yapılan açıklamalarda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin göz önünde bulundurulacağı ve Suudi yönetiminin bundan sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) gibi bazı ülkelere 22 ayrı silah satışı için Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almıştı. Bu karar, Kongrenin her iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

TRUMP ÖNCEKİNİ VETO ETMİŞTİ

Öte yandan, nisan ayında ABD Kongresi'nden geçen benzer bir yasa tasarısı Trump tarafından veto edilmişti.

(AA)

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