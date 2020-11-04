ABD seçimlerinde ibre Trump'tan Biden'a dönüyor: Kritik eyaleti Demokratlar kazandı

23:04(TSİ) - ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pennsylvania başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladığı oy avantajını ortadan kaldırmak için çabaladığını kaydetti.



22:51(TSİ) - ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın seçim ekibi, Michigan’daki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı.

22:25(TSİ) - Joe Biden Wisconsin eyaletinde kazandı, eyaletin 10 delegesi Biden’ın hanesine yazıldı.



21.05(TSİ) - ABD’de başkanlık seçiminde yarış devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanya menajeri Bill Stepien, Trump’ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağını açıkladı.

18:25(TSİ) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşımda bulunarak, "Dün gece çoğunda açık ara olmak üzere önde gittiğim Demokrat yönetime sahip eyaletler birden ortaya çıkan eksik sandıkların sayılması ile sihirli şekilde ortadan kaybolmaya başladı." ifadelerini kullandı.

13.44 (TSİ) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın hukuk ekibinin, Donald Trump'ın "Yüksek Mahkemeye başvuracakları" açıklaması üzerine, mücadeleye hazır olduğu belirtildi.



12.43(TSİ) - ABD’de yapılan başkanlık seçiminin sonuçlanmasını bekleyen binlerce kişi Beyaz Saray yakınlarındaki Black Lives Matter Plaza’da toplandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı rakibi Joe Biden taraftarları arasında çatışma çıktı, polis müdahalede bulundu.

11.38(TSİ) - ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 238’e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 213’e yükseltti.

11:04(TSİ) - Demokrat aday Joe Biden, kritik eyaletlerden Arizona'yı kazandı.

10.37(TSİ) - ABD Başkanı Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi. Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

09.20 (TSİ) - Demokratların adayı Joe Biden delege sayısını 223’e, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 212’ye yükseltti.

09.16 (TSİ) - Kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

08.53(TSİ) - Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

08.26(TSİ) - Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohio'yu kazandı

07.55 (TSİ) - Demokratların adayı Joe Biden 209 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise 118 delegeye ulaştı.

07.26 (TSİ) - En çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

07.12 (TSİ) - ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump Florida ve Idaho'da seçimi kazandı.

06:17(TSİ) - Colorado eyaleti ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Öte yandan Trump 103, Biden 122 delegeye ulaştı.

05:39(TSİ) - Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Demokrat Joe Biden ise New York eyaletinde kazandı.

05:11(TSİ) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Trump Indiana'da, Biden Maryland'da kazandı.

04.38(TSİ) - Trump Güney Carolina'yı, Biden ise New Jersey ve Connecticut’ı kazandı. Son durum, resmi olmayan sonuçlara göre, Trump 61 delege sayına ulaştı. Biden ise 85’te kaldı.

04.22(TSİ) - Kilit eyalet olan Florida’da, 50.4 ile Trump öne geçti.

04.20(TSİ) - Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump 55, Joe Biden ise 85 delege kazandı.

04.19(TSİ) - Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Alabama, Tennessee, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerini kazandı. Öte yandan Demokrat aday Joe Biden ise Massachusetts'i kazandı.



04.09(TSİ) - Başkan Trump’ın danışmanın yaptığı açıklamaya göre, Başkan’ın ulusa sesleniş yapması bekleniyor.

03.51(TSİ) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.

03.33(TSİ) - Trump’ın yakın çevresi Beyaz Saray’a doğru hareket ediyor. Kampanya ekibinin bir kısmı, "Beyaz Saray’a doğru" diyerek sosyal medyada fotoğraf paylaşımına başladı.

03.19(TSİ) - ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

03.01(TSİ) - Resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti. Sandıkların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de ise yüzde 54,6 oy oranına ulaşan Biden, seçimleri, oyların yüzde 43,8'ini alan Trump'ın önünde götürüyor. Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.



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03.00(TSİ) - Florida, Virginia, Georgia, Güney Carolina ve Vermont eyaletlerinde sandıklar kapandı.



02:18(TSİ) - ABD Başkanı Trump, açıklanmaya başlayan seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkenin her yerinde çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

02.04(TSİ) - Başkan Trump gibi görünmeye çalışan isim protestocuların içerisinde.

01.53(TSİ) - Başkan Trump’ın içinde bulunduğu Beyaz Saray ile protestocular arasındaki tel örgü...

01.47(TSİ) - Beyaz Saray önünde hareketlilik artıyor. Trump ve Pence’i istemeyenlerin protestosu gerçekleşiyor. Kalabalıkta "Trump ve Pence şimdi çıkın Beyaz Saray’dan!" söylemleri var. Kalabalık içerisinde ağır uyuşturucu kokusu dikkat çekiyor.

01.18(TSİ) - Beyaz Saray’ın önünde kalabalık oluşmaya başladı. İlerleyen saatlerde kalabalığın daha da artması bekleniyor. Buna bağlı olarak güvenlik riski artıyor. Gizli Servis hazır.

00.53(TSİ) - Beyaz Saray’da hareketlilik artmaya başladı. Başkan Trump’ın ilerleyen saatlerde konuşma yapması muhtemel. Bununla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde hem Beyaz Saray’da hem de otelinde bazı organizasyonların planlanabileceği düşünülüyor. Detaylar ilerleyen saatlerde belli olacak.

00.39(TSİ) - ABD’li vatandaşlar gizemli telefonlar alıyor ve bu telefonlar seçmenlerin sandığa gitmemesini telkin ediyor. FBI bu aramaların kim tarafından yapıldığını ve/veya yaptırıldığını araştırıyor ancak henüz bir sonuç elde edilemedi.

23.39(TSİ) - Biden sahaya indi. Güne ABD’nin Delaware eyaletinde başlayan Demokrat aday Joe Biden Philedelphia’da destekçilerine hitap etti. Biden, “Benim için mavi ya da kırmızı eyalet yok. Hepimiz Amerikalıyız” dedi. Biden ayrıca, yaklaşık 150 milyon kişinin oy kullanmasını beklediğini ifade etti.

22.41(TSİ) - Sadece Beyaz Saray’ı kimin kazanacağı değil, Temsilciler Meclisi ve Senato’da çoğunluğu hangi partinin oluşturacağı da önemli. Mevcut durumda Senato Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi ise Demokrat Parti çoğunluğunda. Ancak bu seçimle birlikte bu denge değişebilir.



22.39(TSİ) - “Başka devletlerin seçime müdahalesi” konusu seçim öncesi en çok konuşulan konulardan biriydi. Şu ana kadar buna dair herhangi bir gelişme yaşanmadı.



22.36(TSİ) - Hareketlilik başladı. Biden cephesi Başkan Trump’ın hiçbir senaryoda seçim gecesi galip ilan edilmeyeceği yönünde açıklama yaptı. Trump cephesinden Basın Sözcüsü Kayleigh ise bu gece ezici üstünlükle kazanacaklarına inandığını ifade etti.

21.52(TSİ) - Başkan Trump Beyaz Saray’a döndü. Seçim kampanya merkezini ziyaret eden Trump açıklamalarda bulundu. Donald Trump, kazananın bu akşam belli olabileceğini ifade etti.

20.34(TSİ) - Başkan Trump, ABD yerel saati ile sabah 11’de ziyaret etmeyi planladığı seçim kampanya merkezini, yine ABD yerel saatiyle 12.13’te ziyaret edebildi.

20.29(TSİ) - Pensilvanya eyaletinde ve bazı kilit eyaletlerde Afro Amerikalıların oyları sonucu belirleyecek. Analizciler, eğer Afro Amerikalıların yani siyahi vatandaşların sandığa gitme oranı yüzde 70’in altında kalması durumunda, Biden’ın Pensilvanya eyaletini kaybetmesinin mümkün olduğunu düşünüyor. Şu ana kadarki veriler, siyahi vatandaşların oy kullanma oranının düşük seviyede olduğuna işaret ediyor.

18.23(TSİ) - ABD'nin Texas eyaletinde Cumhuriyetçiler bazı oylara itiraz etti. İtiraz edilen oy sayısı 127 bin. İtiraz nedeni, araçtan inmeden oy kullanma merkezine oy atılması yönteminin yasal olmadığı. Ancak Federal Yargıç bu itirazı reddetti. Böylece 127 bin oy geçerli sayıldı.



59. başkanlık seçimi için ABD halkı sandık başına gidiyor. Seçim sonrası sokaklar karışacak mı? Sonuçtan Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek? Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi @_yavuzatalay, @edacabull'a anlattı — AKŞAM TV (@aksamwebtv) November 3, 2020

18.21(TSİ) - Sandıkların açılmasına 9 saat 38 dakika var. Sandıkların açılmasının ardından hem erken kullanılan oylar hem de bugün kullanılan oylar sayılmaya başlanacak.

17.42(TSİ) - Gazetecilerin bir kısmı seçimi Beyaz Saray’dan takip ediyor ve bildiriyor. Beyaz Saray’da şu an için son durum bu. Sandıklar açılmaya başlandığında daha hareketli dakikalar yaşanması muhtemel. Öte yandan Başkan Trump, birazdan, Beyaz Saray’dan hareket edecek ve yakın eyaletlerden birinde seçim kampanya merkezini ve çalışanları ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Başkanın Beyaz Saray’a dönmesi bekleniyor.

16.51(TSİ) - Beyaz Saray’ın etrafı, olası sert protestolara karşı kapatıldı. Görüntüler, gece boyu süren çalışmalardan...

16.00(TSİ) - Beyaz Saray’a en yakın olan oy kullanma merkezlerinden birindeyiz. Kapılar sabahın erken saatlerinde açık olmasına rağmen henüz bir kalabalık yok. Ancak, adaylar seçmenleri karşılamak için oy kullanma merkezlerinin önündeki yerini aldı.

15.33(TSİ) - İlk sonuçlar belli oldu. Erken oy kullanmayı zorunlu koşullar nedeniyle gelenek haline getiren ABD’nin New Hampshire eyaletinin iki köyünde sandıklar açılarak sayıldı. Dixville köyünde açılan sandıkta kullanılan 5 oy Joe Biden’a gitti. Bir diğer köy olan Millsfield köyünde ise kullanılan 21 oyun 16’sı Trump’a, 5’i Biden’a gitti.

15.07(TSİ) - ABD’nin başkenti Washington D.C.’de oy kullanma işlemi başladı. Başkan Trump seçim kampanya merkezini ziyaret edecek. Biden ise Delaware eyaletinde olacak.

06.30(TSİ) – Seçim merkezine erken ulaşan oylar olmasına rağmen ve sandığa erken gidip oy kullanılmasına rağmen, sayımlar tüm sandıklar kapandıktan sonra başlayacak. Bu da, her şey yolunda gitse bile, yine de seçim sonucunun açıklanmasını geciktirebilir.

06.25(TSİ) – Sonuç açıklandığında, kazanan başkan 20 Ocak 2021’de göreve başlayacak.

06.23(TSİ) – Anketler Demokrat aday Joe Biden’ın önde olduğunu söylüyor, ancak gerçeği yansıtmıyor olabilir. Zira 2016 seçimlerinde aynı anketler dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton’ı seçime kısa bir süre kala 14 puan önde gösteriyordu. Bununla birlikte, Trump’ın önde olduğunu söyleyen anketler de var.

06.20(TSİ) – Seçimin sonucunu kilit eyaletler belirleyecek. 12 kilit eyalet var. Bunların arasında; Florida, Pennsylvania, Minnesota, Michigan, Ohio gibi eyaletler var. Bu eyaletlerden bazılarında seçimin sonucunu Müslüman Amerikalı oylar belirleyecek. Florida bu anlamda her iki aday için de çok büyük önem arz ediyor.

06.17(TSİ) - Seçimler, 50 eyalette ve eyalet olmayan başkent D.C. olmak üzere 51 bölgede gerçekleşecek. Donald Trump, 2016 seçimlerinde 304 delegeyle seçimi kazanmıştı. Ancak 270 delege de, başkanlığı kazanması için yeterli olacak.

06.00(TSİ) - ABD 59. Başkanını seçiyor. 100 milyona yakın ABD’li, erken oy kullandı. Kimisi sandığa gitti, kimisi ise posta yoluyla oy kullandı. Bugün ise, oy kullanmak isteyen ancak henüz kullanmamış olanlar sandığa gidecek ve ABD seçimleri tamamlanacak. Sayımların bu akşam, yani 3 Kasım akşamı tamamlanması umut ediliyor; ancak bu pek de mümkün olmayabilir. Posta yoluyla kullanılan oyların 3 Kasım’dan sonra merkeze ulaşması durumunda kullanılan oylar sayılacak ve sayılar daha sonra resmileşecek.