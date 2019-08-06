ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper,Türkiye'nin sınır güvenliği nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatacağı olası operasyon hakkında skandal açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine herhangi bir operasyonunun "kabul edilmeyeceğini" ve ABD'nin tek taraflı müdahalelerini önleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmada; Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz, bunu Rusya ile de Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir." demişti.

Esper kendisi ile birlikte Japonya'ya seyahat eden gazetecilere yaptığı skandal açıklamada "(Türkiye'nin) tek taraflı herhangi bir adımının kabul edilmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Pentagon'dan bir ekip, Türk yetkililerle konuyla ilgili görüşmek için Türkiye'de ve Esper Ankara ile bir anlaşmaya varılabileceğini umduğunu söyledi.

(Reuters)