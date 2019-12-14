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ABD ordusuna 249 milyon dolarlık obüs satışı

ABD ordusuna 249 milyon dolarlık obüs satışı

ABD Ordusu İngiliz BAE Systems ile kendinden tahrikli obüslerin satışı ve ilgili destek için 249.2 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Cuma günü ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz şirketi BAE Systems Land & Armaments ile M109A7 ve M992A3 Kendiliğinden kendinden tahrikli Obüs, taşıyıcı, mühimmat, paletli araçlar ve bunlarla ilişkili destekler için 249.2 milyon dolarlık bir değişiklik sözleşmesi imzalandı." denildi.

M992A2 Saha Topçu Mühimmat İkmal Aracı, M109 serisi obüs şasisinin üzerine inşa edilmiştir. Aynı zamanda halk arasında "kedi" olarak da adlandırılır. M992A2, M548 tedarik aracının yerini aldı.

M109 ise 155 mm'lik kundağı motorlu bir obüstür. İlk olarak 1960'larda hizmete girmiş olup birkaç kez modernize edilmiştir. M109 ailesi, Batı Yarımküre ülkelerinin zırhlı ve mekanize piyade tümenlerinin en yaygın kullandığı dolaylı-ateş destek silahıdır.


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