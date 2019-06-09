ABD saldırı uçağını Rusya'nın dibine konuşlandırdı

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin Avrupa’daki sitesinde yapılan açıklamaya göre saldırı operasyonlarında yer alan ve karşı tarafın elektronik harp aygıtlarını baskılamak için kullanılan ??-130H Compass Call uçağı, Polonya’ya gönderildi.

Yayınlanan bilgiye göre ABD’nin Arizona’daki Davis-Monthan Hava Üssü’nde bulunan 55. Elektronik Harp Grubu’nun emrinde olan ??-130H Compass Call uçağı, Polonya ordusu ile yapılan ortak tatbikatlara katılmak için bu ülkeye gönderildi.

Uçağın yanı sıra, Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü’nde konuşlanan ABD Hava Kuvvetleri’nin 52. Hava Grubu’nda yer alan F-16 birliklerine katılacak olan teknik ekip üyeleri ve ekipmanlar da Polonya’ya ulaştı.

??-130H Compass Call uçağı 1983’ten bu yana Amerikan ordusunun hizmetinde bulunuyor. Daha önce Afganistan, Irak, Sırbistan ve Kosova’daki operasyonlarda kullanılan uçak, karşı tarafın elektronik altyapısına saldırı düzenleyebilen sistemlerle donatılmış durumda.