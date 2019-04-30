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  3. Trump, 'Müslüman Kardeşler'i terörist ilan edecek

Trump, 'Müslüman Kardeşler'i terörist ilan edecek

Trump, 'Müslüman Kardeşler'i terörist ilan edecek

Beyaz Saray, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler teşkilatını, terör örgütü listesine almaya hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler'i yabancı bir terör örgütü olarak tanımlamak için çalıştığı belirtilerek, Mısır'ın en eski İslami hareketine karşı yaptırımlar getirilebileceği ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "Başkan (Trump) ulusal güvenlik ekibine danıştı ve bölgenin liderleri ile endişelerini paylaştı, sınıflandırma çalışması şu anda iç sürecimizden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nisan ayı başlarında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ise, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulunmuştu.

(Reuters)

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