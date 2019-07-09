Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,738
  • 6,4345
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD medyasından iddia: İki ülkeden YPG'ye sevkiyat

ABD medyasından iddia: İki ülkeden YPG'ye sevkiyat

ABD medyasından iddia: İki ülkeden YPG'ye sevkiyat

ABD merkezli Foreign Policy'de yer alan habere göre, İngiltere ve Fransa Suriye'deki asker sayılarını yüzde 10-15 arasında artıracak. Konuyla ilgili İtalya'nın da kısa süre içerisinde bir karar vermesi bekleniyor

Bir süre önce Suriye'den asker çekme kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği bölgelerde yaşanacak boşlukla ilgili tartışmalar yürütülüyordu. Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin teklifi üzerine İngiltere ve Fransa'nın bölgeye ek asker gönderme kararı aldıkları öne sürüldü.

Foreign Policy'de yer alan habere göre, Suriye'de ABD ile ittifak halinde olan ülkelerden İngiltere ve Fransa, ülkedeki asker sayısını yüzde 10 ila 15 arasında artıracak. Diğer ülkelerin de az sayıda asker gönderebileceği ancak bunun için ABD'nin ödeme yapması gerekeceği belirtiliyor.

FP'ye konuşan bir yetkili, ek birliklerin sevkiyatıyla ilgili tarihin ve toplam asker sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

İngiltere ve Fransa'ya ek olarak İtalya'nın da asker gönderip göndermeme konusunda kararını kısa bir süre içerisinde vermesinin beklendiği ifade edildi. Bazı Baltık ve Balkan ülkelerinin de az sayıda asker takviyesi yapacağı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılının Aralık ayında Suriye'den tamamen çekilme kararını açıklamış, bu karar dönemin savunma bakanı James Mattis ile bazı üst düzey yetkililerin istifa etmesine neden olmuştu. Trump daha sonra kararını yumuşatarak, Suriye'de küçük bir Amerikan kuvveti bırakmayı kabul etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'ye ek asker gönderme teklifi Almanya'ya da sunulmuş ancak Berlin'de hem muhalefet hem de koalisyon ortakları bu teklife tepki göstermişti.

(Habertürk)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
ABD'li yönetmenden ilginç açıklama: Büyük olasılık film setinde ölürüm
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
Usta Sanatçı Selami Şahin, Didem Soydan için noktayı koydu
Nejat Toksoy kimdir, kaç yaşındaydı?
<p><img alt='' src='http://b3tapanel.aksam.com.tr/fotogaleri/haber_icerik/images/0907201911332762374

KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı... KPSS 2019/1 Tercihleri Ne Zamana kadar Yapılabilecek ?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'da ekipler didik didik onu arıyor!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları