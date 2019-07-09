ABD medyasından iddia: İki ülkeden YPG'ye sevkiyat

Bir süre önce Suriye'den asker çekme kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiği bölgelerde yaşanacak boşlukla ilgili tartışmalar yürütülüyordu. Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin teklifi üzerine İngiltere ve Fransa'nın bölgeye ek asker gönderme kararı aldıkları öne sürüldü.

Foreign Policy'de yer alan habere göre, Suriye'de ABD ile ittifak halinde olan ülkelerden İngiltere ve Fransa, ülkedeki asker sayısını yüzde 10 ila 15 arasında artıracak. Diğer ülkelerin de az sayıda asker gönderebileceği ancak bunun için ABD'nin ödeme yapması gerekeceği belirtiliyor.

FP'ye konuşan bir yetkili, ek birliklerin sevkiyatıyla ilgili tarihin ve toplam asker sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

İngiltere ve Fransa'ya ek olarak İtalya'nın da asker gönderip göndermeme konusunda kararını kısa bir süre içerisinde vermesinin beklendiği ifade edildi. Bazı Baltık ve Balkan ülkelerinin de az sayıda asker takviyesi yapacağı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılının Aralık ayında Suriye'den tamamen çekilme kararını açıklamış, bu karar dönemin savunma bakanı James Mattis ile bazı üst düzey yetkililerin istifa etmesine neden olmuştu. Trump daha sonra kararını yumuşatarak, Suriye'de küçük bir Amerikan kuvveti bırakmayı kabul etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'ye ek asker gönderme teklifi Almanya'ya da sunulmuş ancak Berlin'de hem muhalefet hem de koalisyon ortakları bu teklife tepki göstermişti.

(Habertürk)