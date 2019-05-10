Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1941
  • 6,959
  • 255.594
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD, Kuzey Kore'nin kargo gemisine el koydu

ABD, Kuzey Kore'nin kargo gemisine el koydu

ABD, Kuzey Kore'nin kargo gemisine el koydu

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin kömür taşıyan bir kargo gemisine "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle el konduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi "Wise Honest"ın ABD kara sularına yaklaşması üzerine gemiye el konduğu bildirildi.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığını belirtti.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulandı.

Kargo gemisi Wise Honest, geçen ay da 24 mürettebatıyla birlikte Endonezya'da alıkonulmuştu.

İki ülke arasındaki gerginlik artarken Kuzey Kore'nin bugün kısa menzilli balistik bir füze denemesi yaptığı açıklanmış, aynı gün ABD Hava Kuvvetleri de kıtalararası balistik bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Afganistan’da Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmada bacağını kaybeden 5 yaşındaki A

Yeni Takılan Protez Bacağıyla Dans Eden Afgan Çocuğun Videosu Viral Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Unutulmaya yüz tutan enstrümanları geleceğe taşıyor

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar