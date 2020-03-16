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ABD koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşıyı test edecek

ABD koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşıyı test edecek

ABD tarafından koronavirüse karşı geliştirilen bir aşı bugün test edilecek.

Dünya çapında yayılan korona virüs sebebiyle ölü ve vak'a sayısı artmaya devam ederken, ABD'de korona virüsüne karşı aşı araştırma çalışmaları sürüyor. ABD hükumetinde ismini söylemek istemeyen bir yetkili Covid-19 olarak bilinen korona virüsüne karşı ilk aşının bugün test edileceğini duyurdu.

Resmi kaynaklara göre aşı, Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde test edilecek. Aşının 45 gönüllüye uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan ABD'de Halk sağlığı yetkilileri, geliştiren aşının tamamen etkili olup olmadığının 1 ila 18 ay arasında belirlenebileceğini dile getirildi.

(İHA)

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