ABD, İsviçre'nin F-35 ve F-18 savaş uçaklarını satın almasına izin verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin, hükümetin yeni savaş uçağı tedarikinin devamına halk oylamasıyla karar vermesinden birkaç gün sonra, F-35 müşterek taarruz uçağı ve F-18 Super Hornet satın almasına izin verdi.

Aksam.com.tr'nin DefenseNews'ten aktardığı habere göre, ABD'nin savaş uçakları, çarşamba günü Savunma Güvenliği İşbirliği Dairesi (SGİD) web sitesinde yayınlandı. SGİD, eyaletin satışların ilerlemeye değer olduğunu belirttiğini Kongre'ye iletti.

İsviçre hükümeti ve SGİD'in jetlerin seçilmesi durumunda, gizli savaş uçağının temizlenmesinde gecikme olmayacağından emin olmak için bürokratik bir harekette bulundu.

İsviçre'nin, Lockheed Martin F-35 veya Boeing tarafından üretilen F / A-18 potansiyel paketlerinin geleceğin savaşçısı olacağı konusunda henüz karar vermedikleri belirtildi.

6.5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYİ AŞACAK

İsviçre'ye, F-35 paketi tahmini olarak 6.58 milyar dolar, F / A-18 paketi ise 7.452 milyar dolarlık bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu fiyatların da program için onaylanmış 6.5 milyar dolarlık bütçeyi aşacağı vurgulandı.

Buna ek olarak, ABD, İsviçre'nin Patriot hava savunma sistemini satın almasını onayladı. 5 Patriot bataryası tahmini 2,2 milyar dolarlık bir fiyat etiketi ile İsviçre'ye satılacak.

TÜM TEDARİKÇİLERİN 18 KASIM'A KADAR NİHAİ TEKLİFLERİ SUNMASI GEREKİYOR

Ülkenin hava sahasını denetlemek üzere 30-40 yeni uçak satın alması için tahmini 6,5 milyar dolar içeren İsviçre'nin "Air 2030" programı, F-35A ve Super Hornet'in, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale ile karşı karşıya gelmesini sağlıyor.

İsviçre hükümeti, tüm tedarikçilerin 18 Kasım'a kadar nihai teklifleri sunması gerektiğini duyurdu. Hükümet daha sonra 2021'in ilk yarısı boyunca teklifleri değerlendireceğini ve haziran ayına kadar uçak tipi ve füze savunma donanımı konusunda bir karar vereceğini açıkladı.