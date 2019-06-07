07 Haziran 2019 Cuma 18:09 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 18:15
ABD İran'a yeni yaptırım kararı aldı
ABD Ticaret Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörüne yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu.
ABD Ticaret Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörüne yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. Yaptırımlar İran devrim muhafızlarına finansal destek sağlayan petrokimya gruplarını hedef alıyor.
İran'ın en büyük petrokimya grubu olan PPC ve 39 yan kuruluşunun yanı sıra tüm uluslararası satış bayileri de yaptırıma tabi tutulacak.
Ayrıntılar gelecek...