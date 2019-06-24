ABD İran'a karşı üç gemisini de konuşlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İsrail temaslarını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ani Suudi Arabistan ziyareti takip ederken ABD ordusundan İran'a karşı yeni konuşlandırma açıklaması geldi.

UÇAK GEMİSİ GİBİ

Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını duyurdu.

5. FİLOYA KATILDILAR

Bu amfibik gemi grubu, ABD'nin 5. Filosu'nun sorumluluk alanına girdi. Ama tam nereye konuşlandıkları açıklanmadı.

Bahreyn merkezli ABD'nin 5. Filosu, Donanma'nın Basra Körfezi ve çevresindeki sularda varlığını yönlendiriyor.

USS Boxer, 11. Deniz Piyadesi Seferi Birliği ve bir muharip helikopter taburunu taşıyor. 1 Mayıs'ta San Diego'dan ayrılan amfibik hücum gemisi Hint Okyanusu üzerinden bölgeye geldi. USS Boxer grubu USS Kearsarge'nin yerini alacak.

BÜYÜK YIĞILMA

Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.

Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi.

POMPEO ULUSLARARASI KOALİSYON TURUNDA

İran Donanma Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin yine hava sahalarını ihlal etmesi halinde bir Amerikan hava aracını daha düşürmekten çekinmeyeceklerini söylemesini müteakip soluğu Cidde'de alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.