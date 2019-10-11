Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,896
  • 6,5048
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanından 'Türkiye' açıklaması

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını duyurdu.

Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatından "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.

"Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurguladı.

Mnuchin, "(Türkiye'nin) Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları ve kendilerine yaptırım gelebileceğini konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. Ancak bu bize verilen en geniş başkanlık yetkileri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullandı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

Fırat´ın Doğusunda YPG/PKK´nın Kazdığı Tünel Ortaya Çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?

TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak