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ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı!

ABD hava üssü ve AB askeri konvoyuna bombalı saldırı!

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ABD ve Avrupa askeri güçlerine yönelik iki ayrı intihar saldırısı düzenledi.

Aşağı Şabel bölgesi güvenlik yetkililerden Yusuf Abdurrahman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'ya 100 kilometre mesafede bulunan ABD üssünde eğitim amaçlı kullanılan Balidogle askeri havaalanına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Abdurrahman, olayda ölü ya da yaralı olmadığını, patlamadan sonra silah sesleri duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan Mogadişu'da görev yapan İtalya barış gücü konvoyu da bomba yüklü başka bir araçla hedef alındı. 

Görgü tanıklarına göre olayda çok sayıda sivil yaralandı. 

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

(İHA)

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