Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7416
  • 6,329
  • 271.109
  • 107696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Enerji Bakanı Rick Perry Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

ABD Enerji Bakanı Rick Perry Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

ABD Enerji Bakanı Rick Perry Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu

ABD'de enerji bakanı olarak görev yapan Rick Perry, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ve yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını ekim ayında duyurmuştu. Daha önce Teksas Valisi olarak görev yapan Perry, Trump'ın değişken kabinesinde 2017'den bu yana Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Trump, Perry'nin yerine ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un aday gösterileceğini belirtmişti.

Rick Perry'nin adı en son, Trump'ın azil soruşturması geçirmesine neden olan Ukrayna kriziyle anılmıştı. Perry, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten isimlerden biri olarak biliniyor.

 


Demet Özdemir'in yeni dizisinde flaş değişiklik! Projeden ayrıldı
Can Yaman'ın 'Libidosu düşük' sözlerine Selen Soyder'den jet yanıt!
Ahmet Kural'ın kaçış planı tutmadı!
'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Sdil Öksüz hakkında b

İçişleri Bakanı Soylu: Adil Öksüz´ün nerede olduğunu biliyoruz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Telefonlarda SIM kart dönemin sonu!