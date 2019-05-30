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  • ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması: Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak
30 Mayıs 2019 Perşembe 07:59 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:59

ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması: Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak

ABD Dışişleri'nden S-400 açıklaması: Türkiye olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, S-400'lerle ilgili, 'Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak' diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

Sözcüsü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ortagus'a Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak konusunda kararlı gözüktüğü ve ABD'nin bu durumda ne yapacağı soruldu.

Türkiye'nin eski bir NATO müttefiki olduğunu ve DEAŞ'in mağlup edilmesinde kritik bir rol üstlendiklerinin altını çizen Morgan Ortagus, "Buna  rağmen S-400 konusunda pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye, S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

'İRAN'A YAPTIRIMLAR İŞE YARADI'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus,  İran'ın Hizbullah güçlerini Suriye'den çekmeye başladığını ve bunun da ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların bir neticesi olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların etkilerine ilişkin  bir soruya cevap veren Ortagus, söz konusu yaptırımların işe yaradığını belirterek, ekonomik olarak etkilenen İran'ın bölgedeki vekil guruplara destek  vermekte zorlandığını ileri sürdü.

Ortagus, "İran üzerindeki azami baskı kampanyamız, İran rejimini  reddetmek için tasarlandı. Ayrıca rejim adına faaliyet gösteren vekil gurupların  dayanağı olan para kaynaklarını kurutuyor. Hizbullah ilk kez finansal kaynak  bulabilmek için açıktan bağış istemeye başladı. Kampanyamız çalışıyor." dedi.

Ayrıca, İran'ın maddi sıkıntılar sebebiyle Hizbullah'ı Suriye'den  çekmeye başladığına dikkati çeken Ortagus, "Hizbullah güçlerinin Suriye'den  çekilmesi, ABD'nin İran’a uyguladığı yaptırımların sonucudur." değerlendirmesinde  bulundu.

Ortagus, İran'ın özellikle petrol gelirlerine uygulanan yaptırımların  Filistinli Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve Suriye'de Beşşar Esed  rejiminin de olumsuz etkilediğini belirterek, rejiminin İran petrol ihracatının  aylık 1 ile 3 milyon varil azalması sebebiyle petrol bulmakta zorlandığını ifade  etti.

ÇİN'E UYGUR ÇAĞRISI

Öte yandan, Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldığı şiddet  ve haksız uygulamalara tepki gösteren Ortagus, şunları söyledi:

"ABD, bir milyondan fazla insanın keyfi ve haksız bir şekilde  tutuklanmasından endişe duyuyor. Çin hükümeti, bu süreç üzerinden azınlıkların  etnik kökenlerini ve inançlarını reddetmesini hedefliyor. Çin yönetimine, tutuklu  bulunan Uygurlu Müslümanları Ramazan Bayramı'nda aileleri ile beraber  olabilmeleri için serbest bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Sincan'daki insan hakları ihlalleri sona ermeli."

"İDLİB SALDIRILARINI NOT ALDIK"

Ortagus, Rusya ve Esed rejiminin "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilen İdlib ve çevresini hava saldırılarıyla hedef almasını da eleştirerek, "Bu  saldırıları açıkça not aldık. Bu saldırılardan endişe duyuyoruz ve meydana  getirdiği zararları dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

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