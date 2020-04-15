ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Pekin'e: Hesabını vereceksiniz

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin olarak, ‘’Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve sonra küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görevimize odaklanmak zorundayız. Ancak suçlama zamanı gelecek” diye konuştu. Pompeo, Çin’in Wuhan şehrinde başlayan salgının yeterince hızlı bilinmediğini belirterek, ‘’Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici. Çin’in sorumluluğu konusunda küresel anlamda çok sayıda tartışma yapılması gerekli” dedi.

Pompeo, basın toplantısında ABD'ye virüsün geldiği merkezleri açıkladı.