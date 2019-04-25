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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan, Libya ve Sudan'ın da içinde bulunduğu bölgesel meselelerle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ile Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin, başkent Washington'da bir araya geldiği kaydedildi.

Pompeo'nun, Al Sani'ye Katar’ın sivil havacılıktaki adil rekabete olan katkılarından ve ABD-Katar ortaklığının ilerlemesine dair çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Afganistan, Libya ve Sudan'daki durumların yanı sıra İran yönetiminin zararlı etkisine karşı koyma çabalarını kapsayan bir dizi bölgesel sorunu da ele aldı." ifadesine yer verildi.

(AA)

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