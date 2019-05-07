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  3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Berlin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Berlin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Berlin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Pompeo, ziyaretini "acil durumlar" dolayısıyla iptal etti.

Ziyaret başka bir tarihte yapılacak.

Pompeo'nun, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi planlanıyordu. 

(AA)

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