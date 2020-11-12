ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: Trump'ın tutumu çok utanç verici

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, “Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan’ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak’’ dedi.

YENİDEN SAYIM KARARI



Öte yandan seçim sonuçlarının henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia’da oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, Biden’ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu, “Sayım işlemi 20 Kasım’a kadar sürebilir” dedi.

PENTAGON KARIŞTI



ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mark Esper’i görevden aldıktan sonra kendisine yakın isimleri Pentagon’un kritik pozisyonlarına getiriyor. Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson’ın da istifasının ardından yerine Anthony Tata getirildi. Daha sonra istifa eden Savunma Bakanlığı İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart’ın yerine ise sırasıyla Özel Operasyonlar Müsteşar Vekili Ezra Watnick ve Ulusal Güvenlik görevlisi Kash Patel’in getirildi.

ANKARA İLE İLGİLİ SORUNLARA BALYOZLA YAKLAŞMAK YANLIŞ



ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, “Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında olmadıklarını” söyledi. Biden başkanlığındaki AB ile ABD ilişkilerinin nasıl olacağının masaya yatırıldığı video konferansta konuşan Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden çıkarılması teklifini doğru bulmadığını su sözlerle ifade etti: “Türkiye ile ilişkilerde tek taraflı hareket etmek doğru değil. Sorunlara balyoz ile yaklaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum.”