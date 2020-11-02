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02 Kasım 2020 Pazartesi 22:38 | Son Güncelleme:

ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: Yine de kazanacağız

ABD Başkanı Trump'tan seçim açıklaması: Yine de kazanacağız
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD eski Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan Adayı Joe Biden, yarın yapılacak Başkanlık seçiminde yarışacak. 

DHA'nın aktardığı habere göre, Trump, seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade ederek, “Sahte anketlere bakıyorum. Yine de kazanacağız. Gerçek anketlere göre her şehirde iyi durumdayız” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirler, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından olası protestolara hazırlanıyor.

Washington DC ve New York’taki banka, mağaza, otel ve işyerlerinin pencereleri ahşap panellerle kaplanırken, birçok binanın etrafına ahşap çitler dikildi.

Boston, Philadelphia ve San Francisco Körfez Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelindeki diğer şehirlerde de benzer hazırlıklar yapıldı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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